Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 18:13

В Голландии 11 младенцев умерли после эксперимента с Виагрой

В Голландии 11 младенцев умерли после эксперимента с Виагрой - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Голландские специалисты уже предупредили своих канадских коллег, которые проводят аналогичный эксперимент

Реклама
Реклама

В Голландии 11 младенцев умерли после эксперимента, в ходе которого беременным женщинам с нарушениями развития плаценты давали Виагру, чтобы стимулировать рост плода. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование проводилось в 10 больницах в Нидерландах. 93 беременные женщины принимали сильденафил (торговая марка Виагра), который, по мнению специалистов Медицинского центра Амстердамского университета, должен был способствовать лучшей циркуляции крови через плаценту, способствуя росту ребенка.

Отмечается, что прогноз касательно развития плода всех участвовавших в эксперименте женщин был плохим.

Также сообщается, что аналогичные испытания перед этим были проведены на крысах и показали положительный результат.

Испытание было прекращено на прошлой неделе, когда независимый комитет, контролирующий исследование, обнаружил, что в результате эксперимента стало рождаться больше детей, чем ожидалось, с проблемами легких. Всего родилось 17 таких детей, 11 из них скончались.

В этом же эксперименте участвовали женщины, которые принимали плацебо. У трех из них родились дети с такими же проблемами легких, однако они не умерли.

От 10 до 15 женщин ждут информации, чтобы узнать, пострадал ли их ребенок.

В интервью голландской ежедневной газете De Volkskrant руководитель исследования, гинеколог Вессель Ганзевурт сказал: «Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, чего мы хотели, - нанести вред пациентам".

Голландские специалисты уже предупредили своих канадских коллег, которые проводят аналогичный эксперимент.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ребенок, эксперимент, младенец, голландия, виагра
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Родители смогут поручать стюардам сопровождение детей в самолете
Общество Родители смогут поручать стюардам сопровождение детей в самолете
В Австралии пес нашел пропавшую девочку и согревал ее ночью
Общество В Австралии пес нашел пропавшую девочку и согревал ее ночью
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 