В Греции обстреляли лагерь ромов: 13 пострадавших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция арестовала 17-летнего нападавшего, еще двоих мужчин разыскивают

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На греческом острове Родос 31 июля трое мужчин обстреляли лагерь ромов. В результате стрельбы пострадали 13 человек, сообщает Ekathimerini.

Трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Медики оказали им медицинскую помощь и отпустили шестерых пострадавших домой. Еще семь раненых находятся в больнице.

Правоохранители задержали одного из нападавших. Им оказался 17-летний юноша. Поиски двух злоумышленников продолжаются. Правоохранители не установили причины и мотивы нападения.

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30 июля группа неизвестных открыла стрельбу в одном из районов муниципалитета Эль-Тарра. Мотоциклисты подъехали к зданию бильярдной и застрелили восемь человек, еще трое получили серьезные ранения.