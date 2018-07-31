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31.07.2018, 14:48

В Греции обстреляли лагерь ромов: 13 пострадавших

В Греции обстреляли лагерь ромов: 13 пострадавших - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция арестовала 17-летнего нападавшего, еще двоих мужчин разыскивают

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На греческом острове Родос 31 июля трое мужчин обстреляли лагерь ромов. В результате стрельбы пострадали 13 человек, сообщает Ekathimerini.

Трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. Медики оказали им медицинскую помощь и отпустили шестерых пострадавших домой. Еще семь раненых находятся в больнице.

Правоохранители задержали одного из нападавших. Им оказался 17-летний юноша. Поиски двух злоумышленников продолжаются. Правоохранители не установили причины и мотивы нападения.

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30 июля группа неизвестных открыла стрельбу в одном из районов муниципалитета Эль-Тарра. Мотоциклисты подъехали к зданию бильярдной и застрелили восемь человек, еще трое получили серьезные ранения.

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Теги: Родос, обстрел, пострадавшие, Греция, лагерь ромов
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