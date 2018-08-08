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08.08.2018, 08:03

В Индонезии спасли женщину, которую 15 лет держали в пещере

В Индонезии спасли женщину, которую 15 лет держали в пещере - Фото
Фото: gettyimages.com

Мужчина похитил 13-летнюю девочку и насиловал ее 10 лет

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На острове Сулавеси в Индонезии сельский шаман 15 лет удерживал в пещере женщину, которую похитил в 13-летнем возрасте и насиловал ее в течение 10 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

28-летнюю пострадавшую освободили сотрудники  полиции.

"83-летний мужчина 15 лет назад похитил девочку, утверждая, что она одержима духом "джином", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мужчина по имени Яго, был известен как целитель, он практиковал черную магию

В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее ему на "лечение". Она прожила с ним некоторое время, а потом исчезла.

Яго соврал семье, что она поехала в столицу Индонезии Джакарту, чтобы устроиться там на работу.

Родственники пытались найти ее в течение нескольких лет, но после этого объявили девочку пропавшей без вести. Если мужчину признают виновным, его посадят на 15 лет в тюрьму.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда. 10 июля завершилась спасательная операция.  

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Теги: шаман, женщина, индонезия, пещера
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