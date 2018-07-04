В Индонезии затонул паром: погибли более 30 человек

Фото: gettyimages.com

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Судно начало тонуть в море 3 июля, поиски трех человек продолжаются

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Возле индонезийского острова Сулавеси затонул паром, в результате погиб 31 человек. Об этом сообщает AP.

"Пассажиры, которые всю ночь провели на затонувшем пароме возле индонезийского острова Сулавеси, были спасены в среду ", - говорится в сообщении.

Поиски трех человек продолжаются. По предварительной информации, они утонули, их тела находятся внутри судна.

Судно начало тонуть в море 3 июля.

По данным СМИ, чтобы спасти людей, капитан направил судно к берегу, посадив паром за 200-300 метров от него. Согласно документам на борту судна находились 139 пассажиров.

18 июня 2018 года на индонезийском острове Суматра на озере Тоба затонул паром, на борту которого находилось 80 человек.