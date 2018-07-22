В Иране три землетрясения за день: пострадали около 130 человек

Фото: twitter.com/AlArabiya_Eng

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Последнее землетрясение было самое мощное - магнитудой 5,9 баллов

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В западной части Ирана произошло три землетрясения за день, последнее самое мощное было с магнитудой 5,9 баллов. В результате землетрясения по меньшей мере 128 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Губернатор западной провинции Керманшах Хушанг Базванд заявил, что большинство из пострадавших не требуют госпитализации.

За несколько часов до этого в южной иранской провинции Хормозган произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7. Подземные толчки стали причиной повреждения зданий в нескольких поселках.

Председатель спасательной операции из местного Красного Креста Мортеза Салиме сообщила, что повреждения от двух первых землетрясений не значительны - где потрескались стены.

17 июля после землетрясения в центральной Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков, который был скрыт в пирамиде Теопанцолко.