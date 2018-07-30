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30.07.2018, 07:48

В Латвии заговорили о необходимости раздробить Россию

В Латвии заговорили о необходимости раздробить Россию - Фото
Александр Кирштейнс (фото - скриншот с видео)

Депутат латвийского Сейма считает, что РФ должна быть разделена между этносами, проживающими там, на маленькие страны

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Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс отметил преимущества раздела России между этносами, проживающими там, на маленькие страны. Об этом он написал в своем Twitter.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся", - считает Кирштейнс. Он добавил, что после распада в Европе установится мир на долгий период времени.

Так латвийский политик прокомментировал пост, посвященный умершему накануне советскому диссиденту и писателю Владимиру Войновичу, который предложил свой вариант гимна распавшегося Советского Союза, где ставится вопрос о том, сколько еще времени Россия будет неделима. 

"Распался навеки союз нерушимый, стоит на распутье великая Русь ... Но долго ли будет она неделимой я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, спустившись с вершин коммунизма, народ под флагом трехцветным с орлом двухголовым", - говорится в варианте гимна СССР Войновича. 

Еще в 2016 году российский финансист и блогер Слава Рабинович опубликовал карту России, какой она представляется украинцам после развала российского государства. "Друзья из Киева привезли и подарили… Теперь висит на стене в Москве", - написал он в своем Facebook.

Фото: www.facebook.com/slava.rabinovich.9

Кроме того, российская газета Коммерсант ранее писала, что громкие этнические конфликты происходят в России ежегодно. Местные СМИ периодически пишут, что правами национальных меньшинств центральная власть пренебрегает.

В своем последнем интервью украинский диссидент Левко Лукьяненко заявил, что Украина живет в очень сложное, но знаковое время, а начавшиеся политические и экономические процессы неизбежно ведут Россию к развалу.

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Теги: Россия, Москва, ссср, литва, советский союз, Владимир Войнович, развал россии, распад россии, раздел россии, сейм литвы, депутат сейма литвы, Александр Кирштейнс
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