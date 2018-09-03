В Малайзии двух женщин публично выпороли за лесбийский секс

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Двух мусульманок 22 и 32 лет арестовали в апреле после того, как застали их в автомобиле на одной из площадей

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В Малайзии публично выпороли двух женщин, осужденных шариатским судом за попытку лесбийского секса в автомобиле. Об этом сообщает ВВС.

Двух мусульманок 22 и 32 лет арестовали в апреле после того, как застали их в автомобиле на одной из площадей.

В прошлом месяце женщины якобы признали себя виновными в нарушении исламских законов. Их приговорили к порке и штрафу в размере $ 800. Каждой нанесли по шесть ударов.

По информации местных СМИ, за наказанием наблюдали более ста человек.

ВВС уточняет, что это первый случай осуждения за однополые отношения в Малайзии. Гомосексуальные действия в стране незаконны и по светским законам, и по религиозным.

Случай вызвал волну критики со стороны правозащитных организаций.

Вообще Малайзия считается умеренно мусульманской страной, однако в последнее время консервативные настроения в обществе стали нарастать. Там действует двойная правовая система: шариат и светские суды.

Недавно власти Лозанны (Швейцария) заблокировали заявку мусульманской пары стать швейцарскими гражданами из-за их отказа пожимать руку представителям противоположного пола.