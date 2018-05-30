В Мексике насмерть избили журналиста

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Причины инцидента выясняет полиция

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В штате Тамаулипас ​​на северо-востоке Мексики насмерть избили журналиста Гектора Гонсалеса Антонио. Об этом сообщает Reuters.

Тело корреспондента национальной ежедневной газеты Excelsior Гонсалеса обнаружили в столице штата - Сьюдад-Виктория.

Это уже это третий погибший журналист в Мексике за последние две недели. Причины его смерти выясняет полиция.

13 января 2018 года убили журналиста Карлоса Домингеса в штате Тамаулипас.

По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики