В Москве мужчина взял в заложники одного или нескольких человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В столице РФ мужчина напал на посетителей магазина и взял, по разным данным, одного или нескольких заложников

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В Москве в одном из супермаркетов Дикси неизвестный мужчина взял в заложники сотрудника супермаркета. Об этом сообщает РБК.

По данным других российских СМИ, в заложниках сразу несколько человек. В службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.

Как сообщается, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на людей с ножом и схватил продавца, за освобождение которого потребовал 300 тыс. руб. Пострадала одна женщина, ей мужчина порезал руки ножом.

Представитель торговой сети Дикси сказал, что захватчик взял в заложники не продавца, а посетителя.

В настоящее время полиция оцепила магазин и пытается задержать мужчину.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в центре Торонто. В результате один человек погиб, двое ранены.