В недрах Земли обнаружили квадриллион тонн недоступных алмазов

Фото: Fraunhofer IIS / EZRT

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Добраться до этих кристаллов будет непросто, пишут исследователи, если вообще когда-либо возможно: они залегают на глубине 145-241 км под землей

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Исследовав недра при помощи звуковых волн, ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Земли есть огромные запасы алмазов: суммарный вес распределенных в земной коре кристаллов этого минерала оценивается в 1 петатонну, то есть 1.000.000.000.000.000 тонн, пишет ScienceAlert.

"Это исследование показывает, что алмаз, вероятно, не такой уж и экзотический минерал. Мы их (обнаруженные залежи, - ред.) не можем достать, но все же удивительно узнать, что их там намного больше, чем считалось ранее", - пишут исследователи.

Эти алмазы находятся в так называемых кратонах - древних платформах докембрийского возраста, которые представляют собой центральные части материков и занимают обширные части их площади (до 40%). Кратоны выглядят как перевернутые горы, лежат в центрах тектонических платформ и могут проникать на глубину более 300 км. "Корни" таких формирований, предполагают ученые, и содержат те самые алмазы.

Исследователи обнаружили, что звуковые волны проходят эти участки земной коры намного быстрее, чем другие ее слои. Сравнив зафиксированную "в полях" скорость волн со скоростями прохождения звука через различные вещества в лаборатории, они пришли к выводу, что такие показатели соответствуют грунту с 1-2-процентным содержанием алмазов.

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Исследование проведено сводной группой геологов Массачусетского технологического института, Гарварда, Беркли и других учреждений.