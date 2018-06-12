В Нидерландах проведут конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

Герт Вилдерс (фото - flickr/zwarteaap)

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Таким образом ультраправые будут бороться за свободу слова

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Нидерландская ультраправая Партия свободы, которую возглавляет Герт Вилдерс, проведет конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Reuters.

Конкурс планируется устроить в офисе партии в здании парламента Нидерландов, который хорошо охраняется.

Организаторы отмечают, что из замысел получил одобрение Агентства по борьбе с терроризмом Нидерландов.

"Свобода слова под угрозой, особенно со стороны исламских критиков. Мы не должны принимать это. Свобода слова является важнейшей из наших свобод", - заявил Вилдерс, комментируя конкурс, который состоится до конца этого года.

Карикатуры на пророка Мухаммеда в прошлом часто вызывали насильственную реакцию.

В 2015 году в Париже исламисты убили 12 человек в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка. В 2005 году публикация датской газетой десятка карикатур на пророка Мухаммеда привела к ряду насильственных протестов в мусульманском мире.

Партия свободы Вилдерса - ведущая оппозиционная партия в парламенте Нидерландов. Вилдерс призывал запретить Коран и называл ислам тоталитарной религией.