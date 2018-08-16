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16.08.2018, 20:57

В Нидерландах запретили фото в документах с дуршлагом на голове

В Нидерландах запретили фото в документах с дуршлагом на голове - Фото
Типичный пастафарианец (иллюстративное фото) Фото: скриншот с видео

Адептам Церкви Летающего Макаронного Монстра запретили фотографироваться на документы в религиозном облачении

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Высший суд Нидерландов постановил, что пастафарианство не является религией, поэтому последователи Церкви Летающего Макаронного Монстра не имеют права фотографироваться на паспорт или водительское удостоверение с дуршлагом на голове. Об этом сообщает The Guardian.

Высший суд Нидерландов решил, что истец Миенке де Вильде, студентка юридического факультета, не может быть освобождена по религиозным мотивам от запрета на головные уборы на фотографиях в документах, потому что пастафарианство по существу является сатирой, а не серьезной верой.

Миенке де Вильде намерена жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Вообще голландское законодательство разрешает частично покрывать голову на фотографиях в удостоверяющих личность документах, но только по подлинным религиозным соображениям.

«Важно быть способным свободно критиковать религиозную догму через сатиру, но это не делает такую критику серьезной религией», - говорится в решении суда.

Церковь Летающего Макаронного Монстра была основана в США в 2005 году Бобби Хендерсоном в ответ на действия христианских фундаменталистов, выступающих за преподавание креационизма в школах.

Пастафарианство официально признано правительством Новой Зеландии. Поклоняющимся Макаронному Монстру позволили даже венчаться в их церкви. В то же время статус пастафарианства оспаривается во многих других странах.

8 августа в Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста против нового закона, который запрещает ходить в общественных местах в парандже. 

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Теги: суд, церковь, нидерланды, документы, пастафарианство
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