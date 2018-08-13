В ритуальной пещере в Мексике нашли древнейшее захоронение майя

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Обнаруженным останкам примерно семь тысяч лет

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Археологи обнаружили в Мексике древнейшие останки представителей цивилизации майя. Специалистам во время раскопок удалось найти три черепа, возрастом семь тысяч лет, сообщает Sky News.

Исследователи также обнаружили два черепа возрастом около четырех тысяч лет. Раскопки проводились в пещере, расположенной на юге Мексике.

Ученые предполагают, что пещера не была жилой, а служила для проведения ритуалов и захоронения останков. Пещеру использовали несколько поколений представителей цивилизации майя.

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Благодаря находке исследователи получили возможность лучше понять период перехода от охотников-собирателей к оседлому образу жизни.

Ранее на полуострове Юкатан в Центральной Америке археологи обнаружили пещеру, стены которой покрыты рисунками майя.