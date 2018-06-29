В России школьникам выдали грамоты с символикой Украины: фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

В управлении образования Серовского городского округа, где находится школа, возложили ответственность за случившееся на классного руководителя

Реклама

Реклама

В школе № 22 в городе Серов Свердловской области ученикам 11 класса вручили грамоты с флагом и гербом Украины. Фотографию грамоты прислали читатели издания Екатеринбург онлайн.

В управлении образования Серовского городского округа, где находится школа, возложили ответственность за случившееся на классного руководителя. Она скачала грамоту из интернета, не обратив внимания на символику Украины. После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с российским флагом.

Она очень переживает, это никакая не политика, это человеческий фактор. Учитель получит дисциплинарное взыскание.

В начале июня в Уссурийске ученикам начальных классов выдали такие же грамоты с гербом Украины. Учительнице начальных классов не хватило трех грамот, поэтому она распечатала картинку из интернета. В итоге грамоты заменили, учительница получила взыскание.