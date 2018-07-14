В России скоропостижно скончался соратник Навального

Алексей Навальный и Петр Офицеров (фото - Евгений Фельдман)

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Петр Офицеров вместе с оппозиционером Алексеем Навальным был осужден по делу "Кировлеса", но не признал свою вину

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Соратник российского оппозиционера Алексея Навального, осужденный вместе с ним по делу "Кировлеса", Петр Офицеров умер на 44-м году жизни. Об этом сообщает российская служба Би-би-си.

Информацию подтвердила его адвокат Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна. В начале недели Офицерова госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В семье Петра Офицерова остались пятеро детей.

Офицеров руководил "Вятской лесной компанией". По версии российского следствия, в пользу этой компании "Кировлес" подписал невыгодный контракт, и склонил к этому директора "Кировлеса" Навальный.

Офицеров и Навальный после апелляции получили условный срок.