В сеть попал "секретный доклад" об НЛО-инциденте с авианосцем США

Скриншот из видеозаписи

commenthover

Речь идет о необъяснимом происшествии в ноябре 2004 года, когда у западного американского побережья пилоты F/A-18 наблюдали странные явления

Реклама

Реклама

В прошлом году ЦРУ рассекретило часть архивов о неопознанных летающих объектах и программе Пентагона по изучению этих явлений. Как пишет ScienceAlert, ссылаясь на информацию из "секретного доклада", один из таких НЛО-эпизодов произошел в конце 2004 года.

В полученном расследователями-журналистами CBS документе речь идет о многочисленных странных явлениях в период с 10 по 16 ноября 2004-го, которые получили название "НЛО-инцидент корабля ВМС США Нимиц".

Докладчики утверждают, что неопознанные объекты "могли за считанные секунды спуститься с высоты около 20 км до 15 метров над поверхностью", после чего левитировали или застывали неподвижно на короткое время, а затем на высочайшей скорости - более 3 мах - улетали.

Эти инциденты частично попали в бортовые записи аппаратуры военного корабля USS Princeton, а один из контактов был запечатлен на видео с борта истребителя F/А-18, поднятого на перехват объекта. Летчики описали его как "белый, гладкий и вытянутый яйцеобразный НЛО в форме таблетки тик-така с заметной горизонтальной осью на средней линии и без каких-либо других черт" размером около 15 м в длину.

Как говорится в рапорте, объект не смогли идентифицировать, поскольку его нет в каталогах "США или любой другой страны". Кроме того, на нем не были обнаружены какие-либо устройства, благодаря которым он перемещался, "и никаких видимых источников подъемной силы".

Другой странный момент встречи с этим НЛО, говорится в тексте, - это впячивание на поверхности океана размером 50-100 м, которое было замечено на том месте, где ранее засекли объект. Летчики рассказали, что по прибытии на место происшествия не заметили в воздухе ничего необычного, однако увидели на поверхности воды впячивание, которое напомнило им изображения "чего-то быстро погружающегося - как подлодка или тонущий корабль".

Спецпроект LIGA.net: Истина уже рядом: в США рассекретили архив об НЛО

Один из чиновников Пентагона, комментируя эти эпизоды, заявил блогу The Black Vault, что они "не могут подтвердить аутентичность доклада".