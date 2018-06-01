В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских

В шотландском городе Гринок вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Двое правоохранителей госпитализированы. Об этом сообщает местное издание Greenock Telegraph.
Инцидент произошел около 9 утра.
Сообщается, что мужчина-полицейский получил ранение в шею, его состояние тяжелое. Его коллега ранена в руку.
Тут же на место происшествия прибыло значительное подкрепление, включая полицейский вертолет.
По подозрению в нападении арестован 43-летний мужчина. Он также госпитализирован, так как при задержании оказал сопротивление полиции.
29 мая сообщалось, что в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения.