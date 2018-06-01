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01.06.2018, 19:14

В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских

В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских - Фото
Фото: gettyimages.com

Мужчина-полицейский получил ранение в шею, его состояние тяжелое. Его коллега ранена в руку

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В шотландском городе Гринок вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Двое правоохранителей госпитализированы. Об этом сообщает местное издание Greenock Telegraph.

Инцидент произошел около 9 утра.

Сообщается, что мужчина-полицейский получил ранение в шею, его состояние тяжелое. Его коллега ранена в руку.

Тут же на место происшествия прибыло значительное подкрепление, включая полицейский вертолет.

По подозрению в нападении арестован 43-летний мужчина. Он также госпитализирован, так как при задержании оказал сопротивление полиции.

29 мая сообщалось, что в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения.

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Теги: полиция, нападение, Шотландия, нож
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