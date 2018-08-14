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14.08.2018, 09:14

В SpaceX провели тайное совещание из-за проблем с миссией на Марс

В SpaceX провели тайное совещание из-за проблем с миссией на Марс - Фото
Иллюстрация: space.com

Руководство программы исследований Марса в NASA подтвердило присутствие на семинаре, но в подробности не удавалось

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Основатель компании SpaceX Илон Маск и другие представители компании провели скрытую от публики встречу с учеными, где обсудили планы по колонизации Марса. Об этом сообщает Science Alert

Согласно сообщению, на встречу в Университете Колорадо в Боулдере были приглашены 60 ученых и инженеров. Их попросили не объявлять об участии в семинаре, на котором шла речь об устройстве и возможностях ракеты BFR (проект Big Falcon Rocket), а также разработке технологий для создания полностью автономной колонии на Марсе.

Отмечается, что руководители программы исследований Марса в NASA присутствовали на совещании, но агентство отказалось отвечать на вопросы журналистов Business Insider о том, кто из сотрудников там был.

Экс-директор отдела космической жизни и физических наук NASA Маршалл Портерфилд сказал, что "уже есть технология для сборки ракет и наземных транспортных средств на Марсе", однако "главным препятствием является человеческий фактор".

"Если вы действительно собираетесь посадить людей на Марс, вы должны кормить их, сохранять их здоровье и строить их среды обитания", - отметил он.

В планах Илона Маска отправить два корабля снабжения на Марс в ближайшие четыре года, а к 2024 году на Красной планете должны высадиться первые люди.

Читайте также: Маск о колонии на Марсе: Нужно успеть до новой мировой войны

29 июля Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса и показало, каким же оно будет.

10 апреля была опубликована первая фотография части корпуса ракеты-носителя BFR (проект Big Falcon Rocket), которую вместе с межпланетным кораблем разрабатывает SpaceX. 

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Теги: Илон Маск, колонизация Марса, nasa, spacex, Марс
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