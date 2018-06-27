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27.06.2018, 06:11

В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов

В США 17 штатов подали иск против разделения семей мигрантов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Истцы считают, что действия администрации Дональда Трампа неконституционны

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В США генеральные прокуроры 17 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также федеральный округ Колумбия подали во вторник, 26 июня, иск в окружной суд Сиэтла с требованием положить конец "жестокой и незаконной практике" принудительного разлучения нелегальных мигрантов и их детей на границе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению истцов, решения администрации Трампа неконституционны, поскольку "мотивированы намерением и стремлением нанести вред" мигрантам из Латинской Америки.  

26 июня 2018 года Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран, Венесуэлы и Северной Кореи.

В феврале Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным финальную версию миграционого указа.

Пятеро из девяти судей решили, что в документе присутствует дискриминация по религиозному признаку.

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Теги: США, дональд трамп, мигранты, иск
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