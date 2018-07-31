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31.07.2018, 19:16

В ЦАР убили журналистов из РФ: снимали фильм о лагере вагнеровцев

В ЦАР убили журналистов из РФ: снимали фильм о лагере вагнеровцев - Фото
iStock-491379124

Гибель российской съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР

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В Центральноафриканской Республике погибли граждане России - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на два источника в Центре управления расследованиями (ЦУР).

Погибшие снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" - это был совместный проект ЦУР и Расторгуева.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Ранее сегодня российские СМИ сообщали о гибели в ЦАР троих россиян, у двух из которых были пресс-карты "Известий". По данным AFP, их тела нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Позже в "Известиях" сообщили, что ни одного сотрудника издания на территории ЦАР не было.

О присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" в ЦАР ранее писали несколько росСМИ. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в ЦАР компания, по данным СМИ, конкурировала с новой ЧВК "Патриот", предположительно связанной с Минобороны РФ

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Теги: чвк вагнера, цар, убийство, журналисты
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