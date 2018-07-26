В Турции из-за ливней рухнул четырехэтажный дом: видео

Скриншот: CGTN

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Сильные дожди размыли фундамент и жилое здание упало

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В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Проливные дожди размыли фундамент и вечером 24 июля здание обвалилось, сообщает The Independent.

Рядом с жилым домом возводили еще одно здание. Предположительно, строительные работы поспособствовали обрушению четырехэтажного дома.

Сначала упала стена с креплениями, поддерживающими здание, а потом и весь дом. Спасатели эвакуировали жильцов, о пострадавших не сообщается. Территорию вокруг оцепили, строительные работы временно прекращены.

Китайский международный новостной телеканал CGTN опубликовал видео разрушения здания на Youtube.

Владелец здания и местные власти выясняют причины обрушения. Чиновники утверждают, что дом был построен незаконно. В свою очередь хозяин обвиняет в обвале строительство по соседству с его зданием. Причины обвала установит специальная комиссия.

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25 июля в Киеве прошел ураган. Сильный дождь с градом и резкими порывами ветра повредили линии электропередач, затопили улицы и повалили деревья.