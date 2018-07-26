Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 09:36

В Турции из-за ливней рухнул четырехэтажный дом: видео

В Турции из-за ливней рухнул четырехэтажный дом: видео - Фото
Скриншот: CGTN

Сильные дожди размыли фундамент и жилое здание упало

Реклама
Реклама

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Проливные дожди размыли фундамент и вечером 24 июля здание обвалилось, сообщает The Independent.

Рядом с жилым домом возводили еще одно здание. Предположительно, строительные работы поспособствовали обрушению четырехэтажного дома.

Сначала упала стена с креплениями, поддерживающими здание, а потом и весь дом. Спасатели эвакуировали жильцов, о пострадавших не сообщается. Территорию вокруг оцепили, строительные работы временно прекращены. 

Китайский международный новостной телеканал CGTN опубликовал видео разрушения здания на Youtube.

Владелец здания и местные власти выясняют причины обрушения. Чиновники утверждают, что дом был построен незаконно. В свою очередь хозяин обвиняет в обвале строительство по соседству с его зданием. Причины обвала установит специальная комиссия.

Читайте также: В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото

25 июля в Киеве прошел ураган. Сильный дождь с градом и резкими порывами ветра повредили линии электропередач, затопили улицы и повалили деревья.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Турция, здание, Стамбул, обвал, жилой дом, ливни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Резиновые пули и слезоточивый газ: в Турции разогнали ЛГБТ-парад
Мир Резиновые пули и слезоточивый газ: в Турции разогнали ЛГБТ-парад
В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы
Мир В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 