В Ватикане священник получил 5 лет тюрьмы за детское порно

Фото: gettyimages.com

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Бывший сотрудник дипмиссии Ватикана в США признался в суде в хранении детской порнографии

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Суд Ватикана приговорил католического священника, бывшего сотрудника миссии Святого престола в США Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, правонарушение священник совершил именно во время своего пребывания в США.

Капелла признался на первом слушании в пятницу, что у него появилось «болезненное» желание после того, как он прибыл в Соединенные Штаты, чтобы занять дипломатическую должность в посольстве Ватикана в Вашингтоне в 2016 году.

«Это никогда не было частью моей священнической жизни раньше», - сказал он суду, добавив, что был несчастлив в Вашингтоне.

Капеллу арестовали в апреле в Ватикане. Перед этим Святой престол отозвал его из США - Госдепартамент уведомил Ватикан, что американские правоохранители заподозрили священника в нарушении законов, ограничивающих оборот детской порнографии.