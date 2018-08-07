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07.08.2018, 09:43

В Японии из-за поломки двигателя экстренно сел самолет

В Японии из-за поломки двигателя экстренно сел самолет - Фото
Иллюстративное фото: Getty Images

Пассажиры и экипаж не пострадали, причины поломки выясняются

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В японском аэропорту Титосе экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Alitalia. Запрашивать экстренную посадку в Японии пилотам пришлось из-за поломки двигателя, сообщает Kyodo.

Самолет вылетел из Италии и выполнял рейс Рим-Нарита. Представители Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии подтвердили, что самолет совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя. Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщений о пострадавших не поступало.

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7 августа самолет компании Air Moldova, вылетевший по маршруту Кишинев–Франкфурт, спустя несколько минут вернулся в аэропорт Кишинева из-за трещины на стекле кабины пилотов. 130 пассажирам предоставят места в другом самолете, днем они вылетят по первоначальному маршруту.

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Теги: самолет, япония, италия, экстренная посадка, Alitalia, Титосе
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