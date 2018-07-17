Вел дело Савченко: ФСБ арестовала генерала Следкома РФ

Александр Дрыманов (фото - sledcom.ru)

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Александр Дрыманов задержан по подозрению в получении взяток от криминальных структур

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В России задержан бывший начальник московского управления Следственного комитета генерал Александр Дрыманов. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

По словам Полозова, Дрыманов заведовал следствием по делам российского бизнесмена Михаила Ходорковского и украинки Надежды Савченко, а также фабриковал дела против украинцев.

Но взяли его не за фабрикации тех дел, а за взятки от криминальных структур.

По данным российских СМИ, генералу предъявят обвинение по статье, которая наказывается лишением свободы до 15 лет и штрафом в размере до семикратной суммы взятки. Показания против Дрыманова дали его бывшие подчиненные.

В деле Дрыманова есть как минимум два эпизода, утверждает источник росСМИ в правоохранительных органах. В частности, генерал подозревается в получении взятки (по разным данным, от $500 тысяч до $1 млн) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянцу) – помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

По делу о взятках в СКР уже осужден на 13 лет колонии бывший глава управления собственной безопасности полковник Михаил Максименко. В марте генерал Дрыманов выступал на этом процессе в качестве свидетеля.