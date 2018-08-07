Власти защищают США от РФ, не хватает лишь капитана - сенатор

Бен Кардин (фото - Getty Images)

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Действия администрации Дональда Трампа по части взаимоотношений с агрессивной путинской Россией в очередной раз отделили от него самого

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Администрация США занимает решительную позицию в отношениях с Россией и предпринимает нужные меры для защиты Соединенных Штатов от ее вмешательства. Об этом заявил Голосу Америки один из топ-сенаторов от Демократической партии Бен Кардин, посетовав, что лично американский лидер Дональд Трамп не выступил решительно против президента РФ Владимира Путина.

"Мы видим, что наши правительственные учреждения делают все, как надо. Министерство нацбезопасности работает со штатами, чтобы защитить нашу инфраструктуру в ходе выборов. Поэтому я думаю, что наши учреждения прибегают к актуальным действиям", - пояснил он свое видение ситуации.

Не хватает, по словам Кардина, "только капитана - нашего президента".

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Шесть сенаторов от обеих партий на прошлой неделе представили новый законопроект об ужесточении санкций против РФ с целью вынудить Кремль изменить агрессивный внешнеполитический курс. Республиканец Линдси Грэм назвал новые возможные санкции "сокрушительными".