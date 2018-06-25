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25.06.2018, 10:52

Во Франции 10 человек задержаны за подготовку атак на муcульман

Во Франции 10 человек задержаны за подготовку атак на муcульман - Фото
Фото: Getty Images

При обыске у подозреваемых было изъято оружие, в числе задержанных - предполагаемый лидер группировки

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Во Франции задержаны десять человек, которые, предположительно, планировали атаки на мусульман, передает Deutsche Welle.

Задержанные подозреваются в связях с праворадикалами.

Полиция провела задержания по всей Франции еще 23 июня, два из них произошли на Корсике. При обыске у подозреваемых было изъято оружие, в числе задержанных - предполагаемый лидер группировки.

Следствие устанавливает, насколько далеко они продвинулись в своих планах о нападениях. По его версии, задержанные собирались совершить атаки на радикально настроенных имамов, исламистов, которые вышли из тюрьмы, и на женщин в традиционной одежде.

Французские спецслужбы следили за группой подозреваемых, после задержаний министр внутренних дел страны Жерар Колон поблагодарил спецслужбы за работу.

Ранее сообщалось, что безработный Даррен Осборн, который летом 2017 года совершил наезд на группу мусульман возле мечети в Лондоне, приговорили к пожизненному заключению с требованием отсидеть минимум 43 года. 

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Теги: франция, мусульмане, полиция Франции, нападение на мусульман
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