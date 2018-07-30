Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По предварительной информации, ранены семь человек, один из которых в тяжелом состоянии

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Во французском городе Бон (Кот-д'Ор) в результате стрельбы семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 04:20 по местному времени (05:20 по Киеву) в районе Сен-Жак.

"Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Семь пострадавших были госпитализированы. Один из них в данный момент находится "между жизнью и смертью", - сказано в сообщении.

Полиция начала расследование по факту обстрела.



По основной версии, причиной стрельбы является сведение счетов.

29 июля 2018 года сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Новом Орлеане. Сегодня, 30 июля, сообщалось, что в результате стрельбы трое человек погибли, семеро получили ранения.