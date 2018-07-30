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30.07.2018, 12:16

Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей

Во Франции неизвестные открыли огонь по группе людей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По предварительной информации, ранены семь человек, один из которых в тяжелом состоянии

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Во французском городе Бон (Кот-д'Ор) в результате стрельбы семь человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 04:20 по местному времени (05:20 по Киеву) в районе Сен-Жак.

"Неустановленные лица вышли из автомобиля и открыли огонь по группе людей. Семь пострадавших были госпитализированы. Один из них в данный момент находится "между жизнью и смертью", - сказано в сообщении.

Полиция начала расследование по факту обстрела.

По основной версии, причиной стрельбы является сведение счетов. 

29  июля 2018 года сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Новом Орлеане. Сегодня, 30 июля, сообщалось, что в результате стрельбы трое человек погибли, семеро получили ранения.

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Теги: франция, огонь, стрельба, расстрел, Кот-д'Ор, бон
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