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13.07.2018, 09:08

Врач из Советской Гавани лайкнул картинку за Украину: завели дело

Врач из Советской Гавани лайкнул картинку за Украину: завели дело - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Житель российского Дальнего Востока в Одноклассниках одобрил картинку с осуждением участия соотечественников в войне против Украины - его взяла ФСБ

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Врача, который проживает в городе Советская Гавань на Дальнем Востоке РФ, власти заподозрили в "экстремизме" за лайк в соцсети в поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии. Об этом инциденте сообщило местное издание Хабаровский край сегодня.

Адвокат врача рассказал, что в 2017 году его подзащитный поставил лайк картинке с осуждением участия россиян в войне против Украины, которую увидел в Одноклассниках (запрещенная в Украине соцсеть страны-оккупанта), из-за чего следствие теперь подозревает его в "публикации высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности".

Местная прокуратура требует ареста, но суд пока оставил врача на свободе.

По словам адвоката, он предоставил суду доказательства, что подзащитный сам не загружал картинку о роосийских "ихтамнетах" в Донбассе - это сделал якобы некий житель Украины.

Уголовное дело было открыто по рапорту сотрудников органов госбезопасности, заявил в прокуратуре.

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В прошлом месяце в нелегитимную Госдуму РФ был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности по таким кейсам, но Верховный суд РФ отправил документ "на доработку".

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Теги: репрессии, свобода слова, врач, цензура, лайк, одноклассники
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