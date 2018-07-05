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Боты:
05.07.2018, 11:22

ВВС РФ и Асада сносят города в Сирии: 600 авиаударов за 15 часов

ВВС РФ и Асада сносят города в Сирии: 600 авиаударов за 15 часов - Фото
Фото: syriahr.com

На днях противостоящие местному диктатору группировки пытались договориться с российскими офицерами: итог переговоров - новая интенсивная бомбежка

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Вчера вечером и ночью 5 июля ВВС России нанесли более 600 авиаударов по городу Даръа и его пригородам в попытке сломить сопротивление местных вооруженных формирований, которые противостоят армии диктатора Башара Асада. Об этом со ссылкой на данные информаторов Сирийского наблюдательного пункта по правам человека пишет Reuters.

Агентство сообщило, что бомбардировки, которые возобновились после четырех суток относительного затишья (пока шли попытки договориться между повстанцами и российскими офицерами), продолжались около 15 часов.

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Юго-запад, в частности приграничные с Иорданией зоны, как и северо-западные районы страны, являются одними из последних территорий в охваченной войной Сирии, где еще теплится сопротивление Асаду.

За последние несколько недель сводные силы правительства и союзников взяли под контроль череду населенных пунктов на северо-восток от Даръа.

Район бомбардировок обозначен красным указателем:

По данным ООН, противостояние в этом регионе вынудило стать беженцами уже почти 300 тысяч местных жителей. Иордания и Израиль отказались принимать мигрантов.

Интересно, что юго-западный регион Сирии - это "зона деэскалации", о которой в 2017 году договорились США, Иордания и Россия. Вашингтон ранее утверждал, что "будет реагировать" на нарушения в этой зоне, однако так ничего до сих пор не предпринял, а повстанцам якобы сказали не ждать помощи Америки, пишет Reuters.

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Теги: война в Сирии, жертвы, бомбардировка, ввс рф, ввс сирии, даръа
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