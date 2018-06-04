Выборы в Словении: победила партия с антимигрантскими лозунгами

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По данным экзит-полов, правоцентристская Словенская демократическая партия Янеза Янши набрала 24,4%

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На парламентских выборах в Словении победу одерживает правоцентристская оппозиция. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно обнародованным данным проведенных в воскресенье, 3 июня, экзит-полов, национал-консерваторы из Словенской демократической партии дважды экс-премьера Янеза Янши набирают 24,4%голосов, они могут получить 25 из 90 мест в парламенте страны.

СМИ сообщают, что во время предвыборной кампании эта партия часто прибегала к антимигрантской риторике.

На втором месте с 12,6% партия-новичок LMS - "Список Марьяна Шареца". «С таким результатом LMS сможет претендовать на 13 мандатов. Шарец, 40-летний юморист и политик называет себя "антисистемным" игроком. В прошлом году он с незначительным отрывом проиграл выборы президента Пахору», - говорится в сообщении.

Третье место экзит-полы дают партии бывшего премьер-министра Церара, который набирает 9,8%.

Политологи прогнозируют достаточно непростые переговоры по формированию нового правительства, ведь до сих пор немного партий демонстрировало желание сотрудничать с национал-консерваторами в правительстве. «Особенно учитывая то, что их лидер был вовлечен в коррупционный скандал, что в 2014 году стоило ему премьерской должности, он даже был вынужден сидеть в тюрьме», - отмечается в сообщении.

В голосовании приняли участие около 1,7 миллиона граждан Словении.

3 июня проходили парламентские выборы после отставки предыдущего премьер-министра Миро Церара.