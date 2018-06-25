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25.06.2018, 06:39

Выборы в Турции: ЦИК объявила о победе Эрдогана

Выборы в Турции: ЦИК объявила о победе Эрдогана - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Getty Images)

По итогам подсчета 99% голосов, действующий турецкий лидер набрал 52,5% голосов избирателей

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На внеочередных выборах президента Турции победу одержал действующий лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший простое большинство голосов. Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен, сообщает государственное информагентство Anadolu.

По его словам, подсчитано уже 97,7% бюллетеней, а оставшаяся часть голосов "не может повлиять на общие итоги голосования".

Также Гювен сообщил, что, по предварительным итогам выборов в парламент Турции, 10%-й барьер преодолели шесть политических партий.

По состоянию на 06:35 25 июня по киевскому времени сайт Высшей избирательной комиссии Турции недоступен для просмотра. Единственным источником данных о результатах голосования являются государственные СМИ.

Согласно обновленным данным от Reuters, по итогам подсчета 99% голосов, Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей, его ближайший соперник и ярый критик Мухаррем Индже – 31%.

На парламентских выборах 42% избирателей проголосовали за правящую Партию справедливости и развития, 11% - за ее союзника, Партию националистического движения. Оппозиционная Республиканская народная партия получила 23% голосов, Демократическая партия народов, отстаивающая права курдов – 11%. Также 10% голосов получила оппозиционная Хорошая партия.

24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные президентские и парламентские выборы. Согласно конституционным изменениям от 2017 года, президент страны будет одновременно главой государства и главой правительства, взяв на себя функции премьер-министра.

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Теги: реджеп тайип эрдоган, президент турции, выборы в турции, режим эрдогана
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