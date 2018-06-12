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12.06.2018, 09:04

Во Флориде мужчина убил четырех детей-заложников и застрелился

Во Флориде мужчина убил четырех детей-заложников и застрелился - Фото
Фото: gettyimages.com

Захват заложников произошел в ночь на 11 июня в городе Орландо

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Все четверо детей, которых злоумышленник взял в заложники в Орландо, найдены убитыми. Об этом сообщает Orlando Sentinel со ссылкой на полицию города.

Мертвым также найден и подозроеваемый, который удерживал детей в течение 20 часов. Им оказался 35-летний Гэри Линдси, он покончил с собой. Ранее он находился под наблюдением в связи с обвинениями в поджоге, побоях и попытке скрыться от преследования полиции.

Раненый во время инцидента полицейский госпитализирован в больницу, его жизни ничто не угрожает. 

Захват заложников произошел в ночь на 11 июня. В полицию о бытовом конфликте сообщила сожительница подозреваемого. После приезда полиции, он открыл огонь. В заложниках оказались четверо детей в возрасте 12, 10, 7 лет и 1 года.

29 мая 2018 года в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения.

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Теги: Флорида, орландо, захват заложников
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