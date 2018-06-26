Американка кувырком влетела в АЗС и невозмутимо вышла из авто

Девушка вылетела с магистрали и врезалась в газовую заправочную станцию

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В городе Брэндон, штата Миссисипи (США), девушка-водитель разогналась на трассе, вылетела с магистрали и, перевернувшись в воздухе, врезалась в газовую заправочную станцию. Видеозапись с камер наблюдения супермаркета опубликована в Facebook.

Белый седан пролетел всю заправку и едва не растрощил топливораздаточные колонны. Разбитый автомобиль приземлился рядом и находившаяся за рулем американка Шелби Мэй (Shelby May) с невозмутимым видом вышла из машины.

Судя по времени, отображающемся на экране камеры, ДТП произошло 21 июня.

"Странно, что насос, в который она врезалась, не был поврежден. Если это реально, то это похоже на чудо. Мог бы начаться огромный пожар", - пишут пользователи под видео.

"Ее ангел-хранитель работал сверхурочно", - отметил другой юзер Facebook.

Видео, опубликованное каналом WTOL, собрало более восьми миллионов просмотров в Facebook. Май была доставлена в больницу с незначительными травмами, после чего ее арестовали за езду в нетрезвом состоянии.

В ночь на 21 июня на автозаправочной станции на 29 км трассы Киев-Чоп водитель забыл достать пистолет из бензобака и произошел взрыв.