Дональда Трампа по телефону разыграл пранкер: аудио

Американский комик Джон Мелендес разыграл по телефону президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.
Дозвонившись на борт президентского самолета Air Force One (Борт №1), пранкер представился помощником сенатора, а затем сенатором Бобом Менендесом, разговаривал с зятем президента Джаредом Кушнером, после чего ему перезвонил сам Трамп. Записанный разговор с хозяином Белого дома Мелендес загрузил на свой подкаст.
Как пояснил позже представитель администрации Трампа, такие "ошибки" бывают из-за того, что "иногда каналы (президента) открыты слишком широко".
Боб Менендес, которым представился комик – сенатор-демократ из штата Нью-Джерси, давний сторонник миграционной реформы. На записи голос якобы Трампа поздравляет "сенатора" с оправданием по делу о взяточничестве в прошлом году. Также голос президента сообщает, что назначит нового судью Верховного суда через 10-14 дней.
По данным СМИ, в офисе Менендеса были удивлены, когда Белый дом обратился к ним с просьбой подтвердить факт этого разговора.
Сам комик Мелендес рассказал, что его план разыграть президента мог "легко провалиться", но этого не случилось.
В мае 2018 года Великобритания решила расследовать, каким образом российские пранкеры смогли дозвониться и поговорить по телефону с министром иностранных дел страны Борисом Джонсоном.
Аудио: YouTube / Factbase Videos