К Земле летит Халк: облако вокруг кометы уже вдвое больше Юпитера

Перигелий объекта с названием "C/2017 S3 (PanSTARRS)" - внутри орбиты Меркурия, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы в августе

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Долгопериодическая околосолнечная комета C/2017 S3 (PanSTARRS) в августе станет видимой невооруженным глазом, так как максимально сблизится с Землей, а габариты ее газопылевого облака вдвое превышают размеры Юпитера - крупнейшей планеты Солнечной системы. Об этом пишет ресурс theskylive.com.

По словам австрийского астронома-любителя Майкла Ягера, который является специалистом в области комет, еще 2 июля яркость кометы "резко возросла" - с +12 до +9 звездной величины.

Ученый говорит, что облако вокруг ее ядра - около 4 угловых минут, что примерно 260 тысяч километров в диаметре. Из необычного - отсутствие у C/2017 S3 (PanSTARRS) привычного для комет "хвоста".

Астроном сообщил о том, что атмосфера кометы имеет зеленый оттенок. Из-за этой особенности ее уже назвали "Невероятным Халком".

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C/2017 S3 (PanSTARRS) прибыла в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему. Впервые ее засекли 23 сентября 2017 года.

Расстояние от Земли:

Перигелий (максимально близкое расстояние до Солнца) объекта находится внутри орбиты Меркурия, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака. Ближе всего к Земле она будет 7 августа, при этом ее яркость достигнет показателя +4.