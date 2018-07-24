Как в фильме ужасов: Витебск заполонили тысячи мотыльков - видео

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В белорусском Витебске "тучи" родившихся из личинок мотыльков полетели к свету и роились над мостом

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Белорусский Витебск пережил нашествие мотыльков-поденок. Об этом сообщает Витебский курьер.

Ночью мотыльки тучами роились вокруг фонарей и за роями водители не видели дороги. В соцсетях жители города писали, что это похоже на кадры из фильма ужасов. 

Биологи объясняют, что никакой аномалии нет - бабочки-поденки вылетают раз в два-пять лет и летают от пары часов до пары дней. На мосту, куда слетелись мотыльки, утром они уже лежали мертвые слоем три-пять сантиметров. Коммунальным службам пришлось вывозить мертвых насекомых грузовыми машинами.

Как стало известно ранее, в Германии в 63 заповедниках и национальных парках страны численность всех насекомых сократилась на 75-82%. А в ООН за счет насекомых предлагают решить проблему голода.

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Теги: нашествие, Витебск, видео, насекомые, мотыльки
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