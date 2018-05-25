"Самолет? Какой самолет? Не понимаю, о чем вы": Путин об MH17

Путина спросили о результатах расследования крушения Боинга в Донбассе. Российский президент сделал вид, что не понимает, о чем идет речь

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Президент страны-агрессора России Владимир Путин во время пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Санкт-Петербурге сделал вид, что якобы не понимает, о каком самолете идет речь, когда французский журналист спросил его о результатах расследования катастрофы пассажирского рейса MH17.

У Путина спросили, как он отреагировал на результаты расследования совместной следственной группы (JIT) по сбитому над Донбассом в июле 2014 года пассажирскому лайнеру Малазийских авиалиний.

"Что за решение? О каком решении вы говорили, я не понял? Самолет? Какой самолет? О каком самолете идет речь? Я не понимаю", - сказал Путин.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.