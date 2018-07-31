Кенгуру "атакуют" столицу Австралии и катаются на качелях: видео

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Кенгуру совершают "набеги" на столицу Австралии в поисках еды - из-за холодной зимы они ищут траву на задних дворах и футбольных полях

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Толпы кенгуру совершают набеги на столицу Австралии в поисках еды, сообщает CNN

Кенгуру замечают на спортивных полях, задних дворах домов и обочинах - фотографии и видео жители Канберры выкладывают в соцсетях. Так кенгуру прервал футбольный матч, выбежав на поле, а другой пытался покататься на качели на заднем дворе. 

Но при этом кенгуру очень рискуют - их время приема еды совпадает с часом пик и кенгуру могут погибнуть, перебегая оживленные дороги. 

В Австралии сейчас зима и ночи рекордно холодные и морозные, а поскольку еще и осадков было мало, у кенгуру в естественных местах обитания очень мало пищи. Теперь животные ищут траву в столице. 

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Людей просят привязывать собак, чтобы кенгуру лишний раз не испытывали стресс. А местные стаи кенгуру советуют избегать и снижать скорость на дороге. 

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Теги: видео, Австралия, кенгуру
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