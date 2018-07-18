На Гавайях разбомбили и торпедировали десантный корабль: видео

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Корабль USS Racine с 1993 года стоял на приколе в Перл-Харборе в качестве списанного судна. Его затопили после учений в 100 км от Гавайских островов

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На крупнейших в мире международных военно-морских учениях RIMPAC (учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона) в качестве учебной цели был разбомблен и торпедирован 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.

Судно, которое отбуксировали подальше от берега, попало по авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений называется операция SINKEX.

Несмотря на значительные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.

Другой ракурс:

Произошло это 12 июля в 100 км от берегов Гавайев.

Посмотреть фото и видео с этих учений можно здесь.

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Теги: армия США, торпеда, вмс сша, море, корабль, боевая ракета
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