На Гавайях разбомбили и торпедировали десантный корабль: видео

На крупнейших в мире международных военно-морских учениях RIMPAC (учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона) в качестве учебной цели был разбомблен и торпедирован 52-летний десантный корабль класса Ньюпорт USS Racine.
Судно, которое отбуксировали подальше от берега, попало по авиаудары, ракеты с наземных установок и торпеды с подлодки. Такой этап учений называется операция SINKEX.
Несмотря на значительные повреждения, корабль затонул на глубине около 5 км не сразу.
Другой ракурс:
Произошло это 12 июля в 100 км от берегов Гавайев.
Посмотреть фото и видео с этих учений можно здесь.