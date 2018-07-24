На станции в Берлине подожгли двоих мужчин - видео

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Двое бездомных мужчин госпитализированы с обширными ожогами тела

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На железнодорожной станции Шоневайде в Берлине двоих бездомных облили горючей жидкостью и подожгли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, двоих мужчин в возрасте 47 и 62 года госпитализировали. Из-за обширных ожогов сохраняется угроза их жизням. Одного из них врачи ввели в медицинскую кому.

Также сказано, что их спасли прохожие, которые схватили в ближайшем ресторане быстрой еды огнетушитель.

Их кров, вещи и одеяла были сожжены.

Инцидент произошел незадолго до полуночи.

Преступник еще не идентифицирован, а мотив неизвестен.

В мае 2017 года в соцсетях назвали героем бездомного мужчину, который помогал раненым покинуть Манчестер Арену после произошедшего там взрыва.

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Теги: Германия, берлин, бездомные, поджог бездомных
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