NASA показало эпичную воронку урагана Флоренс из космоса - видео

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"Похоже, будет прямой удар по Вирджинии, Северной и Южной Каролине", - предостерег жителей этих штатов Дональд Трамп и посоветовал им слушать власти

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По прогнозу метеорологов из Национального центра по наблюдению за ураганами США, к юго-востоку материковой территории страны ураган Флоренс доберется в четверг, 13 сентября, и ударит по побережью скоростью ветра выше 230 км/ч. Об этом пишет пресс-служба NASA, показав соответствующее видео шторма с орбиты.

Буря над Атлантическим океаном "выглядит очень плохо", написал у себя в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мне только что сообщили, что это один из самых страшных ураганов, которые заходили на Восточное побережье за многие годы. Мы призываем всех, кто находится на пути урагана, подготовиться и прислушиваться к предупреждениям государственных и местных чиновников. Мы уже начали мобилизовать наши средства, чтобы реагировать соответствующим образом", - пишет он.

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Компьютерная форма Флоренс:

Когда Флоренс достигнет США, он будет ураганом 4-й категории из пяти возможных, предполагают синоптики.

Стихия приведет "к угрожающим жизни штормовым порывам, исключительно сильным ливням и разрушительным ветрам", говорят они.

"Ураган 1-й категории Айзек находится на пути к Малым Антильским островам, слабеет, и 13 сентября переместится в восточное Карибское море. Ураган 2-й категории Хелен усилился, но, как ожидается, будет двигаться к северу в открытый океан", - пишут метеорологи.

Видео: NASA

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Теги: Флоренс, nasa, ураган, космос, видео, стихия, шторм
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