Новая газета опубликовала видео пыток в российской колонии

После пыток заключенный не мог встать на ноги и ходил под себя кровью

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Российское издание Новая газета опубликовала видеозапись пыток заключенного в исправительной колонии № 1 по Ярославской области РФ.

В издании говорят, что получили видео от правозащитной организации "Общественный вердикт". Оно было записано регистратором одного из сотрудников колонии. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года.

На записи зафиксировано, как около 20 человек в форменной одежде сотрудников российских исправительных учреждений по очереди бьют обездвиженного мужчину по пяткам и голеням дубинкой и кулаками. Человек при этом умоляет их прекратить. Периодически ему на лицо льют воду из ведра. Заключенный позже рассказал, что это нужно было якобы для того, чтобы он захлебывался. Потом люди в форме охранников снимают с мужчину одежду и продолжают его избивать.

Издание пишет, что заключенного зовут Евгений Макаров. Юрист "Общественного вердикта" утверждает, что после пыток он не мог встать на ноги и ходил под себя кровью.

Организация добилась расследования этого случая.

По версии Макарова, его избили после того, как он возмутился по поводу брошенного на пол письма от его матери. Согласно версии сотрудников колонии, этот случай с письмом действительно имел место после "неполного обыска", проведенного сотрудниками в ШИЗО, где содержался Макаров. Однако, по их словам, к заключенному применили спецсредство из-за того, что он якобы призывал других заключенных к бунту, а также пытался поранить себя гвоздем.

Издание также опубликовало имена всех, кто присутствовал на видео.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия!

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