Пес-офицер полиции Мадрида научился реанимировать людей - видео

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Неизвестно насколько такая методика эффективна в "спасении жизни", однако видео стремительно набирает популярность

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Полицейские в Испании научили служебную собаку делать непрямой массаж сердца для реанимации пострадавшего. Видео с тренировки собаки опубликовала полиция Мадрида в Twitter.

Неизвестно насколько такая методика эффективна в "спасении жизни", однако видео стремительно набирает популярность.

Пес по кличке Пончо бил лапами полицейского в грудь и проверял наличие дыхания. 

"Собака - единственное существо в мире, которое будет любить вас больше, чем он любит самого себя", - процитировали полицейские слова Джона Биллингса.

В марте сообщалось, что полиция Мадрида спасает своих собак от стресса с помощью Моцарта.

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Теги: полиция, испания, реанимация, мадрид, полицейская собака
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