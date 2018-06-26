Пес-офицер полиции Мадрида научился реанимировать людей - видео

Полицейские в Испании научили служебную собаку делать непрямой массаж сердца для реанимации пострадавшего. Видео с тренировки собаки опубликовала полиция Мадрида в Twitter.
Неизвестно насколько такая методика эффективна в "спасении жизни", однако видео стремительно набирает популярность.
Пес по кличке Пончо бил лапами полицейского в грудь и проверял наличие дыхания.
"Собака - единственное существо в мире, которое будет любить вас больше, чем он любит самого себя", - процитировали полицейские слова Джона Биллингса.
В марте сообщалось, что полиция Мадрида спасает своих собак от стресса с помощью Моцарта.