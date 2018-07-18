Появилось снятое пассажиром видео падения самолета в ЮАР

В авиакатастрофе погибли два человека, еще 18 пассажиров получили травмы

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В интернете опубликована видеозапись, сделанная из салона самолета Convair 340, потерпевшего крушение в ЮАР 10 июля. Видео снял один из пассажиров лайнера.

Согласно данным ВВС, Convair 340 - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Разбившийся самолет был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.