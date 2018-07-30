Сотни зрителей рухнули вместе с крышей на гонках в Индии - видео

Крыша конструкции, на которой несколько сотен зрителей наблюдали за гонками на тракторах, не выдержала нагрузки и обрушилась

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В Индии во время спортивных соревнований крыша импровизированного стадиона, в качестве которого был огромный сарай, не выдержала веса людей и обрушилась. Об этом сообщает The Times Of India

Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, в городе Сриганганагар (штат Раджастан, Индия).

Согласно сообщению властей штата, сотни людей находились на крыше, наблюдая за гонками на тракторах - одним из распространенных развлечений в стране.

Васундхара Радж, главный министр Раджастхана, выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также приказал расследовать происшествие, последствий которого, со слов чиновника, можно было избежать.

Местное информагентство ANI сообщило о пяти погибших и минимум 50 раненных. Однако в полиции заявили, что никто не погиб, а травмы получили только 17 человек.

Фото: twitter.com/ANI

17 июля в индийском городе Большая Нойда вблизи Нью-Дели шестиэтажный дом упал на соседнюю строительную площадку.