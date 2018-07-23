Сотрудница NASA рассказала, зачем они летят на Солнце: видео

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Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта - не менее $750 млн

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В начале августа аэрокосмическое управление США запустит к Солнцу автоматический зонд Parker Solar Probe, чтобы среди прочих задач решить давнюю загадку: почему внешний слой атмосферы нашей звезды намного горячее, чем ее поверхность - 1,7 млн и 5500 градусов по Цельсию соответственно. Об этом рассказывает сотрудники NASA в необычном для управления ролике.

Станция габаритами 1х3х2,3 м подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект - на расстояние всего 6,2 млн км, то есть практически зайдет в фотосферу.

В самой критической точке траектории поверхность щита разогреется почти до 1400 градусов, а максимальная скорость движения на краю солнечной короны составит около 725 тысяч км/ч.

Это первая миссия NASA, которая названа в честь живущего ныне человека - Юджина Паркера, американского астронома, чьи основные труды - изучение физики солнечной плазмы и свойств солнечного ветра.

Фото: NASA

Смотрите также: NASA летит на Солнце: статус миссии - почти все готово к старту

Старт тяжелой версии ракеты-носителя Delta IV с 555-килограммовым солнечным зондом состоится 4 августа со стартовой площадки SLC-37 на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Теги: nasa, наука, космос, солнце, зонд, parker solar probe
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