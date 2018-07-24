Тут будет дорога: в Кении снесли дома 30 тысяч человек - видео

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Жители трущоб в столице Кении рано утром наблюдатели за сносом их домов

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В трущобах столицы Кении Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. На месте их жилищ будет построена дорога. Об этом сообщает Би-би-си

Согласно сообщению, рабочие приехали на расвете. Местным жителям ничего не оставалась, кроме как наблюдать за расчисткой территории.

"Жители оспаривали снос в суде, но проиграли, когда судья вынес решение о двойной проезжей части, которая, по словам властей, облегчит движение на западе города", - говорится в сообщении.

Также власти заявили, что люди проживали в этой местности незаконно.

Письмо с предупреждением жители получили за дне недели до сноса их домов.

17 июля вдоль Одесской железной дороги за день нашли более 5 тыс снарядов.

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Теги: кения, трущобы, строительство дороги
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