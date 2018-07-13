Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах - видео

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На саммите Североатлантического альянса лидерам стран пришлось помогать Жан-Клоду Юнкеру не упасть

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Во время саммита НАТО в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по неизвестной причине едва держался на ногах: топ-чиновник ЕС спотыкался и не мог удерживать равновесие. В результате Юнкеру помогали окружавшие его политики.

В сети появилось видео, где во время совместных мероприятий президенты Финляндии и Украины Саули Ниинисте и Петр Порошенко поддерживают Юнкера, сзади идет, улыбаясь, польский лидер Анджей Дуда.

Председателю Еврокомиссии также потребовалась помощь, чтобы подняться по ступеням, а после церемонии поднятия флага НАТО мировым лидерам пришлось помочь ему безопасно спуститься с помоста.

Это уже не первый случай странного поведения Юнкера. Главу Еврокомиссии и ранее замечали в приподнятом настроении на официальных мероприятиях, где он проявляет особое дружелюбие к окружающим.

Ранее Юнкер заявил, что в 2025 году все шесть балканских стран могут стать членами ЕС. 

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Теги: алкоголь, Жан-Клод Юнкер, саммит нато, альянс
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