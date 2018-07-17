В Бразилии бандиты похитили мать вице-капитана "Шахтера" - видео

Розангелу Барселлос Фреду нашли в багажнике автомобиля

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В Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона. Об этом сообщает Сorreio24horas.com.br.

Иинцидент произошел утром 16 июля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видер, что дому семьи бразильца пришел неизвестный с букетом цветов, которые якобы предназначались его матери Розангеле Барселлос Фреде. В момент, когда она взяла их в руки, подъехал автомобиль, из которого выскочила группа неизвестных и погналась за ней. Женщину забросили в машину и скрылись.

Отмечается, что мать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете. По предварительной информации, она была в багажнике автомобиля, однако никаких телесных повреждений не получила.

Тайсон с матерью Разангелой (фото - correio24horas.com.br)

Также сказано, что полиция задержала четверых подозреваемых в похищении, они арестованы.

Тайсон Барселлос Фреда - 30-летний бразильский футболист, с 2013 года полузащитник и капитан донецкого "Шахтера". Игрок национальной сборной Бразилии.

Личные достижения: Лучший бомбардир Лиги Гаушу 2009 (15 голов), Лучший бомбардир Кубка Бразилии 2009 (7 голов), Член бомбардирского Клуба Максима Шацких (51 гол).