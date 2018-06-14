В Ирландии 2,5 тысячи женщин побили рекорд купания голышом: видео

Обнаженные участницы мероприятия Strip and Dip искупались в морской воде температурой 12 градусов; цель акции - сбор денег на борьбу с раком у детей

Реклама

Реклама

Более двух тысяч обнаженных женщин разных возрастов устроили купание на морском пляже в Ирландии в рамках благотворительной акции по борьбе с раком у детей и побили мировой рекорд. Об этом пишет издание The Independent.

2505 участниц ежегодного мероприятия под названием Strip and Dip (буквально – "Разденься и окунись") искупались в воде температурой всего 12 градусов на уединенном пляже в ирландском графстве Уиклоу.

В итоге акция, которой уже шесть лет, установила новый рекорд Гиннеса по самому массовому купанию голышом – предыдущий был зафиксирован в австралийском Перте в 2015 году, когда обнаженными в воду зашли одновременно 786 человек.

Участницами Strip and Dip в этом году стали женщины, которых так или иначе коснулись онкологические заболевания. Целью нынешнего мероприятия был объявлен сбор средств для ирландской благотворительной организации по борьбе с детским раком. По последним данным, организаторам удалось собрать более €315 тысяч.

В мае 2018 года большинство жителей Ирландии поддержали на референдуме легализацию абортов.

Фото: Instagram; видео: Independent.ie